Podľa expertov by ste do 35-tky mali mať našetrenú túto sumu: Ľudia reagujú, zbláznili ste sa?!

Ilustračné foto

BOSTON - Experti z investičnej spoločnosti Fidelity Investments v Bostone zverejnili sumu, ktorú by mali mať tridsiatnici ušetrenú do momentu, kedy dosiahnu tento vek. Ide priam o astronomickú čiastku, ktorú sa väčšine ľudí nepodarí našetriť do konca života. Oprávnene sa preto finančníkov pýtajú, kde vlastne títo páni žijú a v akých pomeroch vyrastali.