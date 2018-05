VIDEO Na pláž vyplavilo smradľavú chlpatú príšeru: Miestni sa modlia, príde katastrofa!

ORIENTAL MINDORO - Neprívetivo vyzerajúci obrovský chumáč vyplavilo more na pobrežie ostrova Mindoro. Zatiaľ čo si s ním mladí robia selfie, miestni seniori bedákajú, že ide o zlé znamenie a modlia sa. Chaotickú atmosféru už riešia zamestnanci úradu pre rybolov, ktorí sa chcú nálezu čo najskôr zbaviť, pretože v tomto prípade skutočne platí, že ryba smrdí od hlavy, a to poriadne.

Po tom, ako sa na pobreží filipínskej provincie Oriental Minrodo objavila chlpatá príšera, zbehli sa zvedavci z celého okolia a špekulujú, o čo vlastne ide. Mladí majú z toho senzáciu a fotkami s obrovským čudom zásobujú sociálne siete. Zástupcovia staršej generácie zasa spriadajú legendy o zlom znamení, ktoré signalizuje príchod živelnej katastrofy. "Určite je to znamenie, že bude zemetrasenie. Vždy, keď sa z útrob mora dostane na povrch niečo takéto, neveští to nič dobré," tvrdí jedna z ostrovaniek. "Pochádza to z inej planéty," ohlasujú sa ďalší.

Zhruba šesť metrov dlhý chumáč príšerne zapácha a je potrebné rýchlo sa ho zbaviť. Podľa šéfa úradu pre miestny rybolov Voxa Krusada ide o uhynutú veľrybu vo vysokom štádiu rozkladu. "Zatiaľ nevieme, o aký druh ide, ale už sme odobrali vzorky," uviedol.

Pripomína, že smradľavú masu treba okamžite zakopať. "Aj ja som odoberal vzorku, stále mám toho zápachu plný nos, nepomohol mi ani kúpeľ," dodal Krusada s tým, že podobný nález objavili vo februári na ostrove Dinagat. Testy vtedy potvrdili, že išlo o kosatku alebo lamantína.