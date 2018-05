Vlny zemetrasení zaútočili na Česko: Odborníci varujú, že neboli posledné

Ľudia na Chebe a okolí v noci z pondelka na utorok opäť zažili zemetrasenie. Najsilnejšie otrasy prišli pred polnocou a presiahli magnitúdu štyri, vyplýva z údajov automatických meracích staníc. Zemetrasenia trvajú na Chebe dva týždne, zemetrasenia z noci z pondelka na utorok bolo asi tohtoročné najsilnejšie. Chvenie mohli cítiť ľudia na polovici územia Česka a zažívali ich tiež v susednom Bavorsku.

Zrejme najsilnejší otras pocítili ľudia po pondelňajších 23:00, epicentrum bolo neďaleko lubov. Podľa automatickej lokalizácia Euro-stredozemného seizmologického centra (EMSC) dosiahol otras magnitúdu 4,1. Automatická lokalizácia České regionálnej seizmickej siete uvádza hodnotu vyššiu, a to 4,4.

"Epicentrum je asi štyri kilometre od nášho domu. Tentokrát som šiel radšej skontrolovať, či v stenách nepribudla nejaká prasklina. Cítili sme naozaj silné otrasy," povedal Slavomír Kubeš zo Studenca na hranici Chebska a Sokolovska.

Jana Doubravová z Geofyzikálneho ústavu Akadémie vied ČR povedala, že po prepočítaní seizmológovia definovali silu najsilnejšieho otrasu na 3,8 stupňa. "Citeľné bolo viac, pretože epicentrum bolo v nižšej hĺbke, asi 6,7 kilometra. Ten posledný silnejší otras, ktorý mal silu 3,4 stupňa, bol v hĺbke deviatich kilometrov," uviedla Doubravová.

Dodala, že v posledných dňoch síce otrasy zoslabli a ľudia ich necítili, ale zemetrasenia úplne neustali. Seizmológovia zatiaľ nemajú hlásené škody, ľuďom štrngali poháre alebo padali knihy alebo obrazy zo stien.

Na webe EMSC sú aj opisy z okolia epicentra. "Niekoľko otrasov v Luboch. Knihy padali z police," opísal svedok z Lubov. "Dunenie, rýchla silná rana, dunenie. Strop mám z drevených dosiek, bolo počuť silné zapraskanie aj zo stropu," popisoval ďalší z Križovatky. "Opäť výborné cestovanie s posteľou," povedal svedok z Habartova osem kilometrov od epicentra.

Podľa hovorcu krajských hasičov Martina Kasala prijali hasiči na tiesňovej linke žiadosti o informácie aj radu, ako sa správať. Vychádzať nemuseli.

Seizmológ Geofyzikálneho ústavu Akadémie vied ČR Josef Horálek v ČT uviedol, že otrasy mohli cítiť ľudia na polovici územia Česka, napríklad v Plzenskom či Ústeckom kraji, išlo ale aj o sever Prahy, napríklad Kobylisy. Dodal, že zemetrasenia sú v oblasti výhodou, pretože sa seizmická energia uvoľňuje postupne niekoľko dní. "Keby sa energia uvoľnila jednorazovo, tak to bude okolo magnitúdy 4,5 a to už by malo úplne iné následky," podotkol.

"Seizmické vlny sa podobne ako zvukové šíria všetkými smermi a účinky potom závisia na sile zemetrasenia v ohnisku a vzdialenosti," vysvetlil Tomáš Fischer z Ústavu hydrogeológie PF UK. V hlavnom meste sa ale prejavili nanajvýš cinkaním pohárikov. Agentúra DPA napísala, že ľudia cítili záchvevy aj v Bavorsku, vedúci seizmologického oddelenia Geofyzikálneho observatória v Fürstenfeldbrucku Jochim Wasserman uviedol, že dostali asi 150 hlásení obyvateľov o pociťovaných otrasoch.

Zemetrasenia sa na Cheb vrátili 10. mája, od tej doby sa objavujú silnejšie či slabšie otrasy. Príčinou zemetrasnej činnosti v západných Čechách je zrejme zoslabenie zemskej kôry pod touto oblasťou. Takzvané zemetrasenské roje, kedy nastávajú až tisíce slabších otrasov počas dní až mesiacov, sú typické.

Podľa Fischera sú v minulosti registrované otrasy o podobnej sile aj na Náchodsku a Ostravsku. "Početnosť ale prevláda na Chebsku," dodal. Tam boli najsilnejšie záchvevy na prelome rokov 1985 a 1986, kedy dosiahli sily až 4,6 stupňa a to už vznikali trhliny v stenách alebo sa rúcali komíny.