Žena (38) mala silné bolesti brucha: FOTO odporného nálezu v jej žlčovode

NAÍ DILLÍ - Tridsaťosemročná žena z Indie dlhodobo pociťovala silné bolesti brucha. Lekársku pomoc vyhľadala až po tom, ako sa to už naozaj nedalo vydržať. Lekári veľmi rýchlo odhalili, čo spôsobuje jej ťažkosti. Boli to parazity, ktoré sa jej hmýrili v tele.

Sunita už od bolesti nevládala stáť na nohách, mala ťažkosti spojené so zvracaním, teplotami a márne bojovala so žltačkou dlhých šesť mesiacov. Keď to už nemohla viac vydržať, zašla do nemocnice Fortis v Naí Dillí. Tam podstúpila vyšetrenie ultrazvukom, ktoré odhalilo, že má v žlčovode štrnásť hmýriacich sa hlíst dlhých 15 až 20 centimetrov. Chirurgovia ich z tela odstránili endoskopicky.

"Zažívala som nepredstaviteľnú bolesť. Za mesiac som schudla 12 kilogramov, nevládala som už stáť ani na nohách. Okamžite po operácii som však pocítila neskutočnú úľavu," povedala Sunita po operácii. Parazity sa do nej dostali kontaminovanou potravou, do ktorej sa zas vajíčka dostali z pôdy. Chirurgov prekvapilo, že ich bolo toľko a v žlčovode, pretože bežne sa usadia v črevách.

V Indii je nákaza hlístami pomerne bežná, pretože je veľmi ťažké dostať sa tu k antiparazitikám. Sunitin prípad ale odborníkov prekvapil, pretože toľko hlíst v tele jednej pacientky ešte nevideli.