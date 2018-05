Vedecký megaúspech, vyrobili embryá bez spermie a vajíčka: Odpoveď na potraty a neplodnosť?

Vedci vyrobili embryá v laboratóriu a následne ich vložili do materníc živých myší, kde ich nechali určitý čas dozrieť. Tím vedcov v konečnom dôsledku vyrobil umelé myšie embryá, na ktoré použili iné bunky, než sú spermie a vajíčka.

Mnoho žien mimovoľne potráca

V súčasnosti sa mnohé tehotenstvá spontánne prerušujú ešte predtým, než si žena vôbec uvedomí, že je tehotná. Dôvod je ten, že oplodnené vajíčko sa neusadí v maternici. Ani samotní vedci nevedia tento problém bližšie špecifikovať, pričom sa ale domnievajú, že to môže úzko súvisieť s abnormálnym vývojom embrya.

Prelomový experiment, ktorý ovplyvní ďalšie výskumy

Vedci avizovali, že túto problematiku by radi skúmali, no ide o veľmi zložitý proces, ktorý je komplikovaný aj z etického hľadiska. Aktuálny úspech vytvorenia embrya bez spermií a vajíčok z kmeňových buniek by tak mohol výrazne pomôcť pri ďalších vedeckých výskumoch.

Tím vedcov pod vedením Nicolasa Rivrona z Maastrichtskej univerzity využil k výskumu vlastnosti kmeňových buniek, ktoré sú schopné zameniť sa v mnohých ďalších bunkách v tele. "Teraz sme schopní vytvárať extrémne množstvo týchto embryí a študovať ich. Mohlo by nám to pomôcť pochopiť, prečo sa v ženskom tele niektoré embryá neujmú. Rovnako by nám to mohlo pomôcť zistiť, aké liečivá napomáhajú plodnosti," povedal pre stanicu BBC Nicolas Rivron.

Rivronov tím tak skombinoval dva typy kmeňových buniek z myší a vytvoril štruktúry, ktoré pod mikroskopom vyzerali rovnako ako mladé embryá a ktoré následne implantovali do materníc živých myší. Vedec vysvetlil, že napriek obrovskému úspechu s jeho tímom neplánujú žiaden experiment, v ktorom by namiesto myších buniek použili ľudské. Dodal, že tento druh výskumu nie je povolený. Holandskí vedci sú prví v histórii, ktorí takýto výskum uskutočnili.