VAROVANIE vedcov: Jeden z najstrašnejších dôsledkov klimatických zmien sa už možno práve deje

Najnovší prieskum v oblasti Amundsenského mora v západnej Antarktíde a Sabrina Coast v jej východnej časti priniesol znepokojujúce výsledky. Chladiaci proces ľadovcov v týchto oblastiach je totiž vážne narušený. Trhliny, ktoré zvyčajne slúžili ako zásobníky hustej mrznúcej vody a chladili ľadovce zvnútra, sa v dôsledku globálneho otepľovania plnia vodou, ktorá má vyššiu teplotu. Tá sa drží na povrchu, pretože je hustejšia a zohrieva ľadové kryhy zvnútra. "Môžeme to prirovnať k situácii, keď vložíme do nádoby olej a zalejeme ho vodou. Olej pláva na povrchu, pretože má väčšiu hustotu ako voda. Nárast podielu teplej vody rozkladá ľadovce zvnútra a v dôsledku toho narastá aj hladina oceánov," okomentoval výsledky štúdie Alessandro Silvano.

Ako dokazujú počítačové záznamy mapujúce oblasť Antarktídy, dochádza tu k častejším búrkam, pretože proces otepľovania neprirodzene ovplyvňuje aj globálne prúdy absorbujúce teplo a oxid uhličitý z oceánov. Toto všetko by mohlo podporiť vznik oceánskeho prúdu známeho pod názvom pulz, ktorý prispeje k ďalšiemu otepľovaniu. "Ide o kombináciu dvoch do seba zapadajúcich procesov, ktoré môžu skončiť katastrofoum," dodal Silvano.

V takejto situácii by podľa štúdie mohli zvýšené teploty spôsobiť zrútenie ľadovcov, ktoré zadržiavajú ľadové kryhy tak v Antarktíde, ako aj v Grónsku. To by značne ovplyvnilo situáciu v prímorských mestách, ako napríklad v Miami. V doterajších predpovediach súvisiacich s globálnym otepľovaním totiž vedci predpokladali, že do konca roka 2100 by mala hladina oceánu v okolí Floridy narásť o 2 až 2,5 metra. Ale v prípade, ak sa budú ľadovce topiť súčasným tempom, nárast hladiny v tejto oblasti môže byť do konca storočia vyšší a predstavovať hodnotu tri až deväť metrov. "Zastavenie nárastu globálnej teploty je nevyhnutnosťou. A ak sa nebude riešiť problematika spaľovania fosílnych palív, z topenia ľadovcov sa stane neovládateľný proces," uzavrel Silvano.