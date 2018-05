Babička (†85) sa napila z džbánu na vodu a zomrela: Strašné detaily z nemocnice, kde ležala

BRIGHTON - Už viac ako pol roka sa ťahá vyšetrovanie úmrtia staršej pacientky, ktorá skonala v nemocnici v anglickom Brightone po tom, ako vypila čistiaci prostriedok. Niekto z personálu ho totiž nalial do džbánu na vodu. Vyšetrovateľka zatiaľ vydala iba upozornenie, aby nemocnica pri prijatí zamestnancov lepšie preverovala ich znalosti angličtiny.

Pravdepodobne zlý preklad nápisu na fľaši s čistiacim prostriedkom sa podpísal pod úmrtie Joan Blaberovej, ktorá zomrela v nemocnici Royal Sussex Hospital vlani v septembri. Pacientka sa napila z džbánu na vodu, ktorý jej na stolík vedľa postele pripravila sestra. "Vieme, kto tam tú vodu položil, ale konanie sestry bolo neúmyselné. Tekutinu do džbánu nalial niekto z personálu a ona vôbec netušila, že úbohej pacientke servíruje čistiaci prostriedok," uviedla vyšetrovateľka Veronica Hamilton-Deeleyová.

Stále nie je jasné, kto zo zamestnancov plnil práve túto nádobu, ale vyšetrovatelia vylúčili, že išlo o zámerné správanie. "Vypočuli sme stovku zamestnancov. Veľa z nich nebolo schopných absolvovať výsluch bez tlmočníka. A neboli to iba členovia pomocného personálu. Dokonca aj zdravotná sestra potrebovala prekladateľa španielčiny," krúti hlavou nad situáciou v nemocnici vyšetrovateľka.

Podľa nej je za celým incidentom nedostatočná znalosť angličtiny. Člen personálu, ktorý nebol schopný preložiť si nápis na fľaši s čistiacim prostriedkom, ho nalial do džbánu na vodu, ktorý potom nechal pripravený na použitie. To, že ho sestra priniesla práve do izby úbohej pani Blaberovej, bola iba náhoda. Je veľmi znepokojujúce, že vyšetrovanie sa ťahá už osem mesiacov. Nie je pritom vôbec vylúčené, že sa podobná situácia zopakuje a dôjde k ďalším úmrtiam pacientov.

Policajti stále zbierajú dôkazy, ale nemajú ich k dispozícii toľko, aby bolo podané trestné oznámenie na konkrétneho pracovníka nemocnice. Všetko by malo byť uzatvorené do konca tohto roka a potom o miere zavinenia sestry a ďalších členov personálu rozhodne súd. Advokát Andrew Perfect, ktorý zastupuje nemocnicu, pripustil, že jej vedenie netuší, ako je možné, že sa čistiaci prostriedok dostal do nádoby na pitnú vodu a opakovane vypočúva svojich zamestnancov. Komisia pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou už uzatvorila vlastné vyšetrovanie, ale jeho výsledky zatiaľ nezverejnila.