Mladíkovu (32) súlož narušil čudný zvuk: Rozsvietil a vtom pocítil nepredstaviteľnú bolesť

NEW YORK - Tridsaťdvaročný Američan ešte aj po troch rokoch spomína na nepríjemný a bolestivý úraz, pri ktorom si vážne poškodil svoju mužskú pýchu. Hovorí, že ak by mal na stupnici od jedna po desať určiť bolesť, ktorú vtedy cítil, volil by jedenástku. O svojej skúsenosti dokonca napísal knihu.

Ross Asdourian sa dopracoval k svojmu úrazu pri činnosti, ktorá patrí medzi tie najpríjemnejšie a najkrajšie. Prežívanú rozkoš však narušil čudný zvuk, po ktorom nastalo doslova peklo. "S priateľkou sme to robili na psíka. Boli sme výborne rozbehnutí a potom začala dorážať iba ona. Vtom niečo puklo a ja som pocítil ukrutnú bolesť," spomína mladík. "Rozsvietil som, moja partnerka nechápala, čo sa deje, lebo bolesť bola taká strašná, že som nemohol ani kričať, iba som sa zvíjal."

Po príchode do nemocnice lekári Rossovi dlhé hodiny operovali karvenózne tkanivo. Ide o dva stĺpce tkaniva ťahajúce sa po stranách penisu, ktoré sa pri erekcii naplnia krvou a ak sa na ne kladie príliš veľký tlak, môže to spôsobiť ich pretrhnutie. Bežne sa tento stav označuje ako fraktúra penisu. "To isté sa stane, ak naplníte balón vodou. Potom stačí väčší tlak zvonku a on jednoducho praskne," vysvetľuje urológ Rajveer Purohit. Asdourian nemohol kvôli úrazu ani močiť, musel používať katéter. Bolo to vraj strašne ponižujúce, pretože zostal odkázaný na mamu a kamarátov.

Po troch rokoch opísal svoju bolestivú skúsenosť v knihe "Broken Bananah: Comedy, Life, Sex... Without Penis", v ktorej zdokumentoval svoj úraz od momentu, ako k nemu došlo v jeho byte na Manhattane, až do konca dlhotrvajúcej liečby. "Všetci muži s podobnou skúsenosťou vedia, že nepreháňam. Je to naozaj nepredstaviteľná bolesť. Napriek tomu sa vďaka mojej knihe teraz všetci môžu nad touto vážnou témou aj pousmiať."