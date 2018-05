Muž (36) chcel napodobniť scénu z porna: To, čo si vložil do penisu, lekárov totálne odrovnalo

PEKING - Muž zo severnej Číny musel vyhľadať lekársku pomoc dva dni po tom, čo si do penisu vložil viac ako 30 magnetických guľôčok. Tridsaťšesťročný pacient tvrdil, že sa snažil napodobniť jednu zo scén v pornografickom videu, a tak si do močovej trubice strčil uvedené predmety s hrúbkou 5 mm. Dnu síce šli ľahko, ale von už nie.

Muž z okresu Xushui povedal pre Baoding Radio News, že do penisu si vopchal niekoľko magnetických guľôčok známych ako Buckyball v nádeji, že ostatné potom použije na ich "vysatie". Potom sa však rozhodol, že si doň strčí všetkých 34 predmetov kvôli väčšiemu vzrušeniu, ale von ich už nedostal.

Keď začal pociťovať bolesti pri močení, 12. mája sa rozhodol zájsť do nemocnice v Baodingu. Doktor Han Gang bol šokovaný, keď uvidel po vyšetrení röntgenom obsah pacientovho močového mechúra.

Chirurg Chen Yudong uviedol, že lekári sa rozhodli použiť klieštiky na vybratie cudzích telies, aby sa minimalizovala bolesť a zabránilo sa akémukoľvek zbytočnému rezaniu. Spolu s dvomi ďalšími lekármi sa mu podarilo guľôčky odstrániť. Muža z nemocnice prepustili tri dni po zákroku.

Pacient mal ešte šťastie, pretože cudzí útvar v močovom mechúre by mohol spôsobiť opuch oblasti a perforáciu mechúra. Ďalej by to mohlo viesť k život ohrozujúcej infekcii obličiek.