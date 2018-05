Vedci skúmali sociálne siete a zostali v šoku: Toto trápi ľudí viac ako teroristické útoky

VANCOUVER/MASSACHUSETTS - Podľa výskumu, ktorého výsledky boli zverejnené v časopise Plos One, ľudia zvládajú stres z teroristických útokov oveľa lepšie ako nástrahy počasia. K tomuto zaujímavému zisteniu sa experti dopracovali analýzou príspevkov na sociálnych sieťach, ktoré sú počas nepriaznivých poveternostných podmienok doslova bombardované depresívnymi odkazmi.

Prieskumom príspevkov na najznámejších sociálnych sieťach sa zaoberali Patrick Baylis z Vancouver School of Economics a Nick Obradovič z Institute of Technology v Massachusetts. Zaujímala ich kvalita statusov a odkazov, s ktorými mali Američania potrebu podeliť sa s okolitým svetom. Prostredníctvom špeciálneho softvéru počítali počet slov vyjadrujúcich pozitívne alebo negatívne emócie. Zamerali sa na slová ako láska, pekné, ale aj odporné a škaredé. Do štúdie bolo zahrnutých 2,4 miliardy príspevkov z Facebooku a 1,1 miliardy z Twitteru zverejnených v rokoch 2009 a 2016. Z výsledkov vyplýva, že najviac negatívnych emócií prejavili užívatelia v nepriaznivom počasí alebo v čase prírodných katastrof.

"Zistili sme, že spôsob, akým sa ľudia vyjadrujú, je formovaný vonkajším počasím. Neprimerane vysoké alebo nízke teploty, zrážky, zvýšená vlhkosť a oblačnosť ovplyvňujú kvalitu sentimentálnych prejavov miliónov Američanov," vysvetlil Obradovič. Napríklad v chladnom počasí boli ponuré a depresívne príspevky zverejňované v rovnakej miere, ako počas masových prestreliek v kalifornskom San Bernardine v roku 2015. V dlhodobo pretrvávajúcich mrazoch zverejnili Američania viac negatívnych statusov, ako pri výročí teroristického útoku na dvojičky v New Yorku. Len o niečo menej depresívnych odkazov zanechali na sociálnych sieťach pri zemetrasení v San Franciscu v roku 2014 alebo v čase katastrofických záplav v roku 2015 v Južnej Karolíne.

"Poveternostným podmienkam sme vystavovaní neustále a bolo zaujímavé sledovať, ako ich vplyv mení emocionálny postoj ľudí. Je to tak, akokeby ľudia pod vplyvom počasia otvárali okno do seba," okomentoval výsledky štúdie Baylis.

V súvislosti s výskumom sa objavil aj výraz Sezónna afektívna porucha (SAD). Ľudia trpiaci týmto ochorením sú v pohode na jar, v lete a na jeseň. Avšak v zime trpia opakovanými depresiami. SAD sa preto niekedy označuje aj ako "zimná depresia". Existuje niekoľko príznakov tejto poruchy: