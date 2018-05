NASA vyslala k Marsu sondu InSight: Pozrie sa do jadra červenej planéty

MYS CANAVERAL - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v sobotu vyslal k Marsu sondu InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), ktorej cieľom je preskúmať vnútro červenej planéty. Do vesmíru ju vyniesla raketa Atlas V, ktorá vyštartovala z leteckej základne Vandenberg v Kalifornii o 4:05 miestneho času (13:05 SELČ). Je to pritom prvá medziplanetárna misia, ktorá kedy vyštartovala zo západného pobrežia USA.

Cesta InSight na Mars by mala trvať šesť mesiacov. Ak cesta prebehne v poriadku, sonda sa spustí 26. novembra na planétu s pomocou padáka a motorov. Pristáť by mala v rovníkovej oblasti Marsu, o ktorej sa predpokladá, že sa tam nenachádzajú veľké a pre misiu potenciálne nebezpečné skaly. Po pristátí by InSight mala s pomocou mechanického ramena rozložiť vedecké prístroje na povrchu planéty vrátane špeciálne vyvinutého seizmometra.

Cieľom misie InSight je pochopiť procesy, ktoré formovali kamenné planéty vnútornej časti slnečnej sústavy, medzi ktoré patrí aj Zem, a zároveň zaznamenávať seizmologickú aktivitu Marsu. S pomocou geofyzických prístrojov bude v takmer päť metrovej hĺbke pod povrchom zaznamenávať vnútornú teplotu planéty a na povrchu zase špeciálnym seizmometrom spomínanú seizmologickú aktivitu. "Táto misia preskúma vnútro ďalšej terestriálnej planéty a poskytne nám predstavu o tom aké veľké je jej jadro, plášť a kôra a dá nám schopnosť porovnať to so Zemou. Toto má základný význam pre pochopenie pôvodu našej slnečnej sústavy a ako sa stala tým, čím je dnes," vyjadril sa vedec Jim Green z NASA. Podľa vedcov by v priebehu dvoch pozemských rokov, alebo jedného roku na Marse, mali tri hlavné experimenty misie InSight poskytnúť ozajstný 3D obraz planéty.

Spolu so sondou vyniesla raketa do vesmíru aj dva malé satelity, takzvané CubeSats, ktoré poputujú s InSight až k Marsu. Satelity sú navrhnuté na testovanie nových komunikačných a navigačných spôsobilostí budúcich misií a môžu poskytnúť informácie v reálnom čase pri vstupe sondy do atmosféry Marsu, jej zostupe a pristátí. Je to prvý test technológie CubeSat v hlbokom vesmíre.

Sonda InSight mala do vesmíru vyletieť už v marci 2016. Pre problémy so seizmometrom, ktorý vyvinuli vo Francúzsku, však jej vyslanie museli odložiť. Na misii InSight sa okrem USA a Francúzska podieľali vedci aj z Nemecka a ďalších európskych krajín.