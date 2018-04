FOTO Žena si vypýtala účet v reštaurácii, zostala zhrozená: Za TOTO mám vážne platiť?!

Rosie Frenchová, ktorá pracuje ako kuchárka a foodblogerka nedávno zašla na večeru do reštaurácie Ombra Bar and Restaurant v londýnskej štvrti Hackney, kde si okrem iného objednala cestoviny tagliatelle a k tomu parmezán.

Ostala ale veľmi nepríjemne prekvapená, keď si ho potom našla na účte a musela zaň zaplatiť 1,50 libry (1,7 eura). Nahnevalo ju najmä to, že o extra poplatku nebola vopred informovaná. Účet si odfotila a zverejnila na Twitteri.

Any thoughts on this “parmisan supplement” @jayrayner1? Wasn’t mentioned to us during the awkward, painfully slow, grating at the table. Would have let her carry on had we known! pic.twitter.com/jjfie11oAR