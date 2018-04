VIDEO Peklo, aké si nevieme predstaviť: Muž už 60 rokov žije v tomto zastaranom prístroji

Hluk vychádzajúci z obrovského prístroja, v ktorom leží Paul Alexander, ruší vo videu jeho rozprávanie. Sedemdesiatročný muž hovorí o svojom živote závislom na stroji pripomínajúcom filmovú kulisu zo sci-fi filmu. V roku 1952 ochorel na obrnu a od krku dolu zostal paralyzovaný. Odvtedy mu kovový prístroj nahrádza pľúca a napriek tomu, že za viac ako polstoročie pokročila veda dopredu a už existujú modernejšie a hlavne praktickejšie respiračné pomôcky, Američan tvrdí, že iba tento model mu vyhovuje. Dokonca s ním vyštudoval právo.

"Pamätám si zdesenie v očiach ľudí, ktorí zodpovedali za prevádzku internátu Texaskej univerzity, keď som do študentskej izby dotiahol svoje pľúca. Vtedy sa moja izba hemžila spolužiakmi, každý ma chcel vidieť, ako tam ležím a dýcha za mňa stroj. Teraz sme už asi iba dvaja či traja na svete, ktorí využívajú tento model," spomína na študentské časy Paul.

O jeho zvláštnej a obludnej respiračnej pomôcke sa verejnosť dozvedela v roku 2015. Vtedy bolo zverejnené video, v ktorom pacient upozorňoval na nedostatok náhradných dielov do týchto prístrojov. Tie sa totiž prestali postupne vyrábať, pretože prvý prototyp bol zostavený už v roku 1832 a do praxe ho zaviedli v roku 1928. Poháňa ho elektromotor so vzduchovými čerpadlami z dvoch vysávačov. Čerpadlá menia tlak vo vnútri vzduchotesnej kovovej schránky, ktorá nasáva a odsáva vzduch z pľúc pacienta. Alexander považuje prístroj za súčasť svojho tela. Vo chvíli, keď v ňom nastane malá odchýlka a treba niečo premazať alebo vymeniť, hneď to cíti. A cíti vraj aj to, keď sa prístroja niekto dotkne.

​

Vyštudovaný právnik v súvislosti so svojou chorobou upozorňuje rodičov, že by mali dať svoje deti zaočkovať proti obrne. On sám už nie je schopný usadnúť na invalidný vozík tak, ako kedysi a obhajovať svojich klientov v súdnej sieni. Momentálne vraj zvažuje, že napíše memoáre, aby varoval pred ochorením, ktoré mnohí považujú za prežitú kapitolu. Štatistické údaje však potvrdzujú, že výskyt obrny vo svete má opäť narastajúcu tendenciu.