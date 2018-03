Ženy s umelými megaprsiami prehovorili o tom, ako sa im s nimi žije: Toto robí veľkosť 7344CC telu

Keď matička príroda stvorila ženské prsia, myslela predovšetkým na to, že majú slúžiť na dojčenie nového života. Netušila, že časom sa stane z obyčajných mliečnych žliaz obrovský biznis a ženy zabudnú na ich pôvodný a prirodzený účel. Stretávať ženy s upraveným hrudníkom už nie je žiadna rarita. Tvorcov relácie This morning v tejto súvislosti zaujímalo, čo poháňa nežné pohlavie k tomu, aby si dávali zväčšovať prsia a ako im to potom komplikuje či spríjemňuje život. Na zvedavé otázky moderátorov odpovedali Dolly a Mary.

"Chcela som väčšie, väčšie a zase iba väčšie. Nikdy s tým neprestaneme," zhodli sa ženy pozvané do štúdia v odpovedi na otázku moderátorov Phila a Holly, prečo svoje telo vystavili takémuto neprirodzenému zásahu. Obe zároveň popreli, že by mali so zväčšenými prsníkmi problémy a tešia sa z nich. Vôbec im vraj neprekáža, že ich hrudník je to prvé, čo si ľudia všimnú, a sú na to pyšné. "Nevadia mi pri pohybe ani cvičení. Je to iba o zvyku," tvrdí Mary.

A keď si už diváci mysleli, že videli toho už naozaj dosť, sa do šou zapojila ďalšia silikónová kráska Lilly, ktorá sa divákom prihovorila z amerického Seattlu. Svoje prsia, momentálne veľkosti 7344CC si vraj pravidelne zväčšuje cez otvory na oboch stranách hrudníka, aby bolo zväčšovanie postupné a záťaž na pokožku nebola tak veľká. Pohľad na pôrodnú asistentku s našpúlenými, botoxom upravenými perami, má síce od estetického zážitku ďaleko, ona sama je ale s celým svojím telom nanajvýš spokojná.

K téme posadnutosti zväčšovaním pŕs sa vyjadrili aj lekári. Upozorňujú, že nadmerná záťaž spôsobená množstvom silikónu spôsobuje viaceré zdravotné komplikácie. Neprirodzená hmotnosť hrudníka spúšťa deformáciu a bolesti chrbtice. Neskôr sa môžu priradiť problémy s dýchaním. Sťažené dýchanie následne namáha srdce, ktoré je takto neúmerne zaťažované. Odporúčajú preto, aby si ženy v záujme ochrany vlastného zdravia a života stanovili vo svojom skrášľovaní určité hranice.