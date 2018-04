Šokujúce zistenie o zdravotných výskumoch: Manipulácia s informáciami o liekoch, ktoré užívame

NEW YORK - V Spojených štátoch užíva antidepresíva vyššie percento populácie, než v ktorejkoľvek inej krajine na svete. A napriek tomu je ich účinnosť predmetom vášnivých diskusií, napísal spravodajský server The New York Times. Niektorí ľudia veria, že krátkodobé výhody sú oveľa nižšie, ako sa všeobecne predpokladalo, a že z dlhodobého hľadiska môžu antidepresíva viac uškodiť, než prospieť. Iní naopak veria, že fungujú a dokážu človeku zmeniť život.

Vyriešiť túto diskusiu je ale mnoho ťažšie, než by sa mohlo zdať. Nejde o to, že by chýbal výskum, v odbornej literatúre sa dá nájsť veľa štúdií o tejto téme. Problémom je, že ide o učebnicový príklad publikačnej predpojatosti. Pozitívne štúdie sú s najväčšou pravdepodobnosťou zverejnené, zatiaľ čo tie negatívne končia v šuplíku.

V roku 2008 to preukázala skupina vedcov, ktorí vykonali metaanalýzu klinických skúšok antidepresív registrovaných Úradom na kontrolu potravín a liečiv (FDA). Spoločnosti museli úradu predložiť výsledky testov bez ohľadu na ich výsledok. Týmto spôsobom vedci získali 74 štúdií liekov schválených v rokoch 1987 až 2004, do ktorých sa zapojilo viac než 12 500 pacientov. Zhruba polovica testov mala pozitívne výsledky, pri ktorých bol účinok antidepresív lepší než v prípade placeba. U druhej polovice bol výsledok negatívny.

Pohľad do publikovanej literatúry ale prináša podstatne odlišný obraz. V publikáciách sa objavujú prakticky všetky pozitívne štúdie. Z tých negatívnych sa v literatúre objavujú len tri ako negatívne - ďalších 22 sa nikdy publikácie nedočkalo a jedenásť bolo síce publikovaných, ale boli upravené tak, aby vyzneli pozitívne.

Druhá metaanalýza rovnako využila údaje FDA namiesto publikovanej literatúry, ale položila si inú otázku. Vedci chceli zistiť, či bola účinnosť liekov v štúdiách závislá na úrovni depresie účastníkov. Výsledky naznačujú, že odpoveď znie "áno". Účinnosť antidepresív bola zistená u ľudí s miernou depresiou, ale len málo u tých, ktorí trpia vážnou depresiou. Záver z týchto dvoch štúdií je taký, že účinnosť antidepresív bola zveličená a že ich pozitívne účinky môžu byť obmedzené na podstatne menej pacientov, než koľko ich v skutočnosti tieto lieky užíva.

Zmienený výskum z roku 2008 našiel pochybnosti o užívaní antidepresív všeobecne a tiež o samotnom zdravotnom výskume a spôsobe jeho publikovania. Pred časom k nemu ale pribudla ďalšia, doteraz najrozsiahlejšia štúdia účinkov antidepresív, aká bola uskutočnená. Jej autori sa snažili vyvarovať akejkoľvek zaujatosti. Skúmali odbornú literatúru, webové stránky úradov zodpovedných za reguláciu liečiv i medzinárodné registre, kde hľadali publikované aj nepublikované testy a skúšky až do roku 2016. Zamerali sa na klinické skúšky s kontrolnou skupinou dostávajúcou placebo i na priame testy 21 antidepresív používaných na liečbu dospelých z dôvodu závažnej depresívnej poruchy. Vedci posudzovali nielen to, ako dobre liek funguje, ale tiež to, ako dobre pacient liečbu znáša, čo označili ako akceptovateľnosť. Celkovo zahrnuli do výskumu 522 skúšok, ktorých sa zúčastnilo viac než 116-tisíc pacientov.

Upokojujúcim zistením je skutočnosť, že všetky antidepresíva boli účinnejšie ako placebo. Len mierne sa líšila ich účinnosť a akceptovateľnosť, preto by lekár s každým pacientom mal prebrať potenciálne výhody a nevýhody jednotlivých liekov. Ďalšou dobrou správou je, že menšie štúdie nepriniesli podstatnejším spôsobom odlišné výsledky než rozsiahlejšie štúdie. Zistilo sa, že do istej miery funguje aspekt "novosti". Antidepresíva novouvedené na trh vykazovali v testoch lepšie výsledky, než keď sa testy zopakovali v nasledujúcich rokoch.

Zlou správou je naopak to, že i keď sa objavili štatisticky významné rozdiely, rozsah účinnosti je stále relatívne nízky. Najväčší efekt sa prejavil u ľudí trpiacich závažnou depresiou, predovšetkým z krátkodobého hľadiska. Inými slovami, táto štúdia poskytla dôkazy, že keď sa ľudia ocitnú v akútnej silnej depresii, potom liečba antidepresívami funguje a zlepší ich stav počas prvých dvoch mesiacov terapie. Zatiaľ ale stále nie je možné s istotou stanoviť, ako dobre fungujú antidepresíva u ľudí s miernejšími depresiami, obzvlášť u pacientov, ktorí tieto lieky užívajú mesiace či roky. Nevie sa zatiaľ, koľko z účinkov vnímaných pacientmi je dôsledkom placebo efektu a koľko je skutočne biologických.