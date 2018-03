Kráska (32) bojuje proti chorobám svojským spôsobom: FOTO sebatýrania, ktoré by ste nevydržali

Vidieť Innu Vladimirskaju pobehovať po snehu v mrazivom počasí skoro ráno na brehu rieky Dneper nahú nie je pre miestnych obyvateľov žiadna novinka. Temperamentná kráska navyše všetko zaklincuje skokom do ľadovej rieky. A hoci si mnohí myslia, že takýto spôsob udržania sa vo forme hraničí so sebatýraním, ona je nadmieru spokojná a šťastná.

"Je to ten najlepší spôsob, ako zostať fit a udržať si mladistvý vzhľad. Výborne sa pri tom prekrvia vnútorné orgány a svalstvo celého tela," pochvaľuje si výsledky svojej terapie.

Atraktívna brunetka si tento sparťanský rituál naordinovala na skoré víkendové rána a hoci jej maximálne vyhovuje, zároveň pripomína, že nikdy netreba zabúdať na opatrnosť. Nezostáva vraj vo vode dlho, potom sa ihneď osuší a posadí do vyhriateho auta. "Robím to tak už deväť rokov, nikdy som nebola vážne chorá, nebolievajú ma kĺby ani chrbtica. A je to výborné na pleť," hovorí. Jej víkendové pobehovanie v snehu a skákanie do ľadovej rieky už všetci veľmi dobre poznajú a dozvedel sa o ňom aj český fotograf David Tesinsky, ktorému Inna zapózovala.