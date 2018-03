Tínedžerka za 11 mesiacov radikálne zmenila svoj vzhľad: Z jej súčasných FOTO odpadnete

Pri pohľade na fotografie, ktoré vznikli minulý rok, by málokto veril, že je na nich tá istá Josephine Desgrandová. Dievčina s krásnou postavou tvrdí, že už mala dosť nemiestnych poznámok na adresu svojho zovňajšku a cítila, že musí so sebou niečo robiť. Vždy vraj závidela spolužiačkam, že si môžu kúpiť oblečenie, aké sa im páči. Okrem toho mala problém zmestiť sa do sedadiel v kine a v autobuse a musela požiadať o predĺženie bezpečnostného pásu v aute.

"Vedela som, že všetko musím zmeniť ja sama, inak to nepôjde. Začiatky boli ťažké a ja som začínala niekoľkokrát. Ale dokázala som to," hovorí Josephine. Šťastím bolo aj to, že jej pomáhala rodina. "Je skvelé, keď máte podporu okolia, to veľmi pomôže," radí ostatným mladá Austrálčanka, ktorá pred rokom vážila 123 kilogramov a teraz má 60. Schudla vlastne polovicu svojho tela a jej veľkosť sa z čísla 22 zmenšila na 10.

Desgrandová predtým milovala jedlo a jedla veľmi rýchlo. Mama jej vždy hovorila, že nesmie jesť tak pahltne. Chybou bolo aj to, že nikdy necvičila, pretože neznášala pohyb. Po mnohých diétach, ktoré našla na internete, a po ktorých sa vždy dostavil jo-jo efekt, úplne vylúčila zo stravy cukor a znížila obsah sacharidov v jedle. Kedysi vraj čítala, že cukor je droga a po svojej skúsenosti to môže iba potvrdiť. "Úplne ho vylúčiť z jedálnička bol skvelý nápad. Jedine toto mi pomohlo. Jedla som v malých porciách a najmä bielkoviny a zrazu som prestala pociťovať hlad a kilá sa pomaly strácali," vysvetľuje.

Josephine začala tiež pravidelne cvičiť a behať. Nič sa nevyrovnalo radosti, ktorú prežívala, keď si konečne kúpila elastické rifle, ktoré jej sadli ako uliate. "Ten pocit stál za všetko to trápenie," dodala spokojne tínedžerka, ktorá sa teraz s priateľom bez problémov navlečie do svojich starých džínsov.