FOTO Autobus plný ľudí sa zrútil do koryta: Zahynul minimálne tucet ľudí, 35 zranených

Vodič podľa úradov stratil kontrolu nad vozidlom a preletel cez zábradlie na moste neďaleko mesta Sitamarhi. Zranených previezli do nemocnice v meste Muzaffarpur.

#Bihar : 11 killed, dozens injured in bus accident in Sitamarhi. #AIRPics : KK Lal pic.twitter.com/aOB6Z3cays

Na vyzdvihnutie prevráteného autobusu z koryta rieky Bágmati použili žeriav. Na mieste pritom naďalej pokračujú záchranné práce, pretože traja ľudia sú ešte nezvestní.

12 killed as bus falls into dry river bed in east India #Iran #PersianGulf pic.twitter.com/2FNIV6qPBB