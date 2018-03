Chlapček (2) svojej mame zablokoval telefón na 48 rokov: TAKTO jednoducho

Mladá mamička Lu si potrebovala dorobiť veci do práce, a tak svojmu 2-ročnému synčekovi dala svoj mobilný telefón, na ktorom mu pustila video. Myslela si, že ho to zabaví, no v skutočnosti sa zabavil inak, než by čakala. Keď Lu skončila s prácou, zistila, že jej syn nepozerá žiadne video. Telefón, ktorý mu dala, bol zablokovaný na 48 rokov. Keďže išlo o iPhone, ktorý sa po opakovanom chybnom zadaní bezpečnostného kódu zablokuje na isté časové obdobie, chlapec ho vystupňoval až na 25 miliónov minút (cca 48 rokov).

Zhodou náhod padlo odblokovanie na jeho jubilejné 50. narodeniny. Mamička teda môže vytrvať a počkať takmer pol storočia, alebo ho dá resetovať. No tu vzniká problém – vymazali by sa jej všetky kontakty, dáta aj fotografie.