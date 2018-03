Palec hore pre tohto starca (90): Prekonal rekord a poľahky by porazil aj väčšinu z nás

Corones plával v bazéne v Gold Coast v štáte Queensland, kde ho povzbudzovalo nadšené publikum. Jeho výkon patrí do vekovej kategórie 100-104 rokov, pretože Corones bude mať sto rokov v apríli.

George Corones has smashed the 50m freestyle swimming world record for the 100-104 age category. He clocked 56.12 seconds – shaving 35 seconds off the previous record. His son Harry was there to cheer him on. pic.twitter.com/bOiCVRUpSg