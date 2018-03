Evolúcia podľa vedcov možno vyrieši problém s alkoholizmom: Kvôli TOMUTO prestanete úplne piť!

Výskumníci z Pennsylvánskej univerzity použili vo svojom výskume genómy 2500 ľudí z 26 krajín žijúcich na štyroch kontinentoch. Takéto obrovské množstvo materiálu sa im podarilo zhromaždiť v rámci medzinárodného projektu 1000 Genomes. Pri výskume zistili, že v rámci jednej populácie sú gény navzájom veľmi podobné a pomáhajú ľuďom prežiť v odlišných špecifických podmienkach. Avšak niektoré z nich vykazovali podobnosť napriek tomu, že ich majiteľov delí obrovská geografická vzdialenosť. "Táto zmena iba potvrdila, že podobnosť génov môže byť vysoká medzi viacerými populáciami," okomentoval prácu svojich kolegov John Hawks z univerzity vo Wisconsine.

Niektoré genetické mutácie pochádzajúce z Afriky a Ázie vykazovali veľkú podobnosť najmä v prípade zmeny génu zodpovedného za produkciu glykoforínov úzko spojených s ochranou pred maláriou. Zároveň päť študovaných afrických populácií vykazovalo zmeny génu ovplyvňujúceho umiestnenie uretrálneho otvoru.

V Európe zasa tím zaznamenal nárast génov súvisiacich s rozpadom aminokyseliny nazývanej homocysteín. Jeho zvýšená hladina spôsobuje ochorenie srdca. Zaujímavé sú však aj zistenia týkajúce sa alkoholdehydrogenézy (ADH). Dehydrogenáza je enzým rozkladajúci alkohol, z ktorého vzniká acetaldehyd. Ide o látku zodpovednú za bolesť hlavy po zvýšenom príjme alkoholu. Našťastie telo ho dokáže premeniť na netoxický acetát a s jeho stúpajúcou hladinou ustupujú aj bolestivé dozvuky opice. Vytvorenie nového variantu ADH by mohlo znížiť toleranciu na alkohol a ovplyvniť spôsob premeny acetaldehydu na acetát. Znamená to, že závislým od alkoholu by zostalo zle už po požití jeho malej dávky. To by mohlo zas viesť k zníženiu alkoholizmu medzi ľuďmi.