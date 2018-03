Na Severnom póle bude cez víkend teplejšie ako v Európe! Varovanie pred ekologickou katastrofou

Štipľavý mrazivý vietor, ktorý sa uplynulý víkend prehnal nad naším územím, spôsobil, že arktický vzduch neprúdil smerom k Severnému pólu, ale si to namieril rovno k nám. V uplynulých dňoch bola preto teplota v európskom regióne nižšia ako v oblasti Arktídy. Podľa nameraných hodnôt na meteorologickej stanici Cape Morris Jesup v severnom cípe Grónska Arktída práve teraz odoláva teplotám, ktoré sú o 25 stupňov Celzia vyššie, ako by mali v tomto období byť. Minulý týždeň dokonca teplota počas 24 hodín neklesla pod nulu.

Výsledky oteplenia sa dostavili veľmi rýchlo. V Beringovom mori je momentálne najnižšia vrstva morského ľadu od roku 1979, keď sa meranie začalo vykonávať pomocou satelitov. Vlny tohto mora sa dokonca dostali k západnému cípu Aljašky v čase, keď mala byť voda ukrytá pod mohutnou vrstvou ľadu. A kým sa Arktída v minulých dňoch rapídne otepľovala, východný vietor nazvaný aj "Beštia z východu" dohnal mrazivé teploty cez Škandináviu do Európy. Teploty v Európe by tak v nasledujúcich dňoch mali dosiahnuť nižšie hodnoty ako na Arktíde, čo je bezprecedentný jav.

Today's Bering Sea ice extent was lower than any value from Jan 15th to May 2nd during any of the previous 38 years; and the Feb 20th value was only half of the previous lowest Feb 20 value. #akwx @AlaskaWx @ZLabe pic.twitter.com/FPXThXkdUC