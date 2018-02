Intímne PRIZNANIE slovenského študenta: Bolo to horšie ako polievka od Číňana na Obchodnej

BRATISLAVA - Pri väčšine vecí, ktoré každodenne používame, sa už ani nezamýšľame nad tým, čo by sme robili, keby ich nebolo. Takto nejako je to aj so svetlom. Istý študent prežíval poriadne krušné chvíle, keď vypadlo, a to na tom najnevhodnejšom mieste a pri tej najnevhodnejšej príležitosti.

Keď musíš, tak musíš. Nedávno to prišlo aj na slovenského študenta, ktorý býva na internáte v Bratislave. Vonku bolo mrazivých -7 stupňov, na izbe podobne, okolo -5. Zašiel na záchod s tým, že sa tam dlho nezdrží. Obed však urobil svoje a pobyt na WC sa z objektívnych príčin predĺžil. Lenže potom sa stala jedna nepríjemná vec, ktorú mladík vtipne opísal na facebookovej stránke Priznania vysokoškolákov.

"Tento míting mal byť veľmi krátky, ale z vysvetliteľných príčin sa predĺžil. Spočiatku bolo všetko v poriadku, ale potom sa v priebehu rokovania vy**balo svetlo. Situácia sa značne skomplikovala po tom, ako som zobral do úvahy otázku životného prostredia," píše vo svojej úprimnej spovedi.

Keď sa "míting" chýlil ku koncu, zobral papier a skontroloval následky svojho činu. Bola však taká tma, že nič nevidel, akurát cítil známy odor. Opustil teda miesto činu, no následky boli bolestivé. "Prirovnal by som to k ostrokyslej polievke od Číňana na Obchodnej," pokračuje študent.

Pre istotu ani nešiel do sprchy, lebo nemá špongiu, a tak počkal do ďalšieho rána, kým nepôjde do školy. Ráno vraj bolo kritické a cesta do školy tiež. Ľudia v MHD si zrejme všimli jeho indispozíciu, lebo mu venovali nie príliš pekné pohľady. Keď konečne chlapík dorazil do školy, trielil priamo na toaletu - chvalabohu osvetlenú. "Neviem opísať ten pocit použitia toaleťáku pri svetle," ukončil povznesene svoj bizarný príbeh.