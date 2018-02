Najbláznivejší svadobný príbeh: Manžel (26) klamal ženy, keď sa u lekára vyzliekol, bol to šok

Jej bývalí svokrovci povedali polícii, že obťažovala ich dcéru kvôli venu a požičala si od nich v prepočte viac ako 10-tisíc eur, aby mohla začať podnikať, ale peniaze im nikdy nevrátila.

Senová údajne hovorila hlbokým hlasom, fajčila, pila alkohol a vozila sa na motocykli so svojimi mužskými kamarátmi.

Polícia podľa BBC uviedla, že sa pred svojimi manželkami nikdy nevyzliekla a nedošlo medzi nimi ani k sexuálnym intímnostiam. Noviny Times of India ale napísali, že využívala sexuálne hračky na uspokojenie neviest. Všetko sa však odohrávalo v úplnej tme.

Senovú, ktorá bola predtým známa ako muž Sweety Sen, zatkli v stredu v severoindickom štáte Uttarakhand za vymáhanie vena, čo je v Indii nezákonné. Počas vypočúvania im vraj povedala, že je žena, ale vždy chcela žiť "život muža". Nie je jasné, či jej rodičia vedeli o tom, čo robí.

