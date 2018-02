TÁTO hádanka vám dá poriadne zabrať: 600 ľudí pohorelo, dokážete ju rozlúsknuť?

Záludná matematická hádanka sa po prvý raz objavila na zahraničnom rodičovskom webe Mumsnet, odkiaľ sa z nej stal poriadny virál. Ako by ste na ňu odpovedali vy?

Muž kúpil koňa za 60 eur. Predá ho za 70 eur. Následne kúpi toho istého koňa za 80 eur. Opätovne ho predá za 90 eur. S akým ziskom, alebo stratou odíde muž?

Na internete sa do diskusie zapojilo takmer 600 ľudí. Padali rôzne tipy. „Je to jedno. Predal ho za 70, ale dal ďalších 10 eur na to, aby ho kúpil za 80 eur. Predal ho za 90, a tých 10 sa mu vrátilo,“ napísal svoju odpoveď jeden z komentujúcich. „Muž prerobil 40 eur, pretože najprv doňho investoval 60,“ napísal ďalší užívateľ. Odpovede ďalších komentujúcich sa diametrálne odlišovali. Najčastejšie padali odpovede ako 10, 20 alebo 30 eur.

Správna odpoveď

Aj keď je hádanka určitým spôsobom zavádzajúca, k správnemu riešeniu možno dospieť tak, že sa predaj koňa rozdelí na dve časti. Čiže -60+70 = 10 eur a -80+90 = 10 eur. Z uvedeného vyplýva, že muž predajom toho istého koňa zarobí rovných 20 eur.