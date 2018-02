VIDEO Hanba na letisku ako hrom: Keď mladík zbadal, čo vytiahli z jeho batožiny, mal dosť

Hups, toto tam byť nemalo!

NEW ORLEANS - Zvyčajne to býva tak, že si skôr deti strieľajú zo svojich rodičov, ale zdá sa, že aj niektorí dospelí v staršom veku radi pripravia svojim potomkom ťažké chvíle. Jedným z takých je aj Ted Andressen z New Orleans v americkom štáte Louisiana, ktorý nenápadne podstrčil svojmu synovi do batožiny 30-centimetrovú sexhračku v balení aj spolu s lubrikantom. Mladík mal na letisku čo robiť, aby sa neprepadol od hanby, keď pracovníčka bezpečnostnej služby priesvitný obal z jeho vaku vybrala.