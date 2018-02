Muž našiel pri upratovaní 19-ročnú letenku: Nevyhodil ju do koša, dosiahol nemožné!

LONDÝN - Veľké upratovanie sa niekedy naozaj oplatí a príbeh Johna Walkera to iba dokazuje. Pri dôkladnom prezeraní starých dokumentov náhodou narazil na letenku z roku 1999, ktorú nikdy nepoužil. Napriek tomu, že doklad bol starý devätnásť rokov a letecká spoločnosť medzičasom ohlásila bankrot, jeho neodbytnosť v dojednávaní refundácie sa mu oplatila.

John Walker objavil doma starú letenku, ktorú si kúpil pred devätnástimi rokmi, keď chcel cestovať na svadbu svojho švagra, lenže kvôli povinnostiam musel zostať doma. Keď sa pokúsil v roku 1999 získať náhradu za nepoužitú letenku, letecká spoločnosť mu odpovedala, že lístok je nevratný, ale jeho hodnota môže byť použitá na nejaký iný let. V tom čase však nemal John žiadne cestovateľské chúťky, lístok si odložil a neskôr na všetko zabudol.

Iba nedávno objavil doma škatuľku so starými dokumentmi, kde bola aj spomínaná letenka. „Vtedy som za ňu zaplatil 400 dolárov (cca 321 eur),“ cituje Johna portál mirror.co.uk. „Stále je to slušná čiastka, tak som znovu oslovil leteckú spoločnosť so žiadosťou o refundáciu.“

Najskôr vyskúšal zákaznícku službu, kde mu nikto nevedel presne povedať, ako postupovať v prípade devätnásťročného dokladu. Bol však neodbytný a spoločnosť oslovil cez sociálnu sieť. Jeho neústupčivosť sa nakoniec oplatila. Hoci išlo o letenku spoločnosti United, ktorá vyhlásila v roku 2002 bankrot a všetky dokumenty vydané do tohto obdobia sa stali neplatnými, vedenie spoločnosti refundáciu uznalo. Prehodnotili totiž bizarnosť Johnovho prípadu, ktorý označili ako výnimočný.

Kvôli inflácii sa dokonca hodnota letenky navýšila na sumu 570 dolárov (cca 458 eur). „Sám zatiaľ neviem, kam poletím, ale zo všetkého mám obrovskú radosť,“ usmieva sa spokojný John a pochvaľuje si prístup leteckej spoločnosti.