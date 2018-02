FOTO Angličanka (29) si užívala svadbu na Cypre: Stačil okamih a zničila si najkrajší deň života

Najkrajší deň v živote Kaileigh Moretonovej z Colchesteru dopadol úplne inak, ako si ho so súčasným manželom Philom naplánovali. Napriek tomu, že do svojej svadby investovali nemalé peniaze a pozvali svojich hostí do luxusného päťhviezdičkového hotela na Cypre, na svadobnú párty bude nevesta spomínať ako na horor.

Za všetko môže súbeh nešťastných udalostí, keď sa na parkete objavil invalidný vozík, ktorý potreboval jeden z hostí. „Tancovala som a zrazu som cítila strašnú bolesť,“ hovorí nevesta. „A vtom bolo všade veľa krvi.“

Jej ľavá noha sa totiž zachytila do opierky na nohy na vozíku, ktorá nebola správne upevnená gumenou poistkou. „Paradoxne ma zo sály vyviezli na vozíku, o ktorý som sa tak veľmi zranila,“ povzdychla si mladá žena pre mirror.co.uk.

Po prevoze do nemocnice Royal Artemis v Pafose ju okamžite operovali a neveste pribudlo na nohe štrnásť stehov. „Moja Achillova šľacha vyzerala tak, ako keby mi ju niekto olúpal škrabkou na jablko,“ hovorí. Rana ju vraj veľmi bolela a navyše jej bolo ľúto, že svadbu ukončila v nemocničnej izbe.

„Všetko sa pokazilo, Phil so mnou zostal a priatelia odleteli domov bez nás. A naše medové týždne začali v nemocnici,“ spomína si. „Bolo mi z toho smutno, takto sme to veru neplánovali.“

Zároveň dodala, že nikoho za túto udalosť neobviňuje, išlo skrátka o nešťastnú náhodu. Mladomanželom sa tak svadobný účet neplánovane navýšil o 10 000 libier (cca 11 290 eur), ktoré museli zaplatiť za pobyt v nemocnici.