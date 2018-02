Chlap dal geniálnu príučku vodičovi, ktorý mu kradol parkovacie miesto: LEKCIA do konca života!

LONDÝN - Nájsť parkovacie miesto v meste či nákupnom centre sa v posledných rokoch stáva naozaj ťažkým orieškom. Vodiči striehnu, kde sa čo uvoľní a hneď tam trielia, aby im ho niekto nevyfúkol. Keď sa to stalo jednému Britovi, rozhodol sa uštedriť svojmu protivníkovi lekciu.

Mladík zo severného Londýna platí za parkovacie miesto za budovou, v ktorej pracuje, každoročne 1200 libier (1364 eur). Nájsť voľný plac v britskej metropole je totiž prakticky nemožné. Nedávno mu ho ale začal pravidelne obsadzovať iný vodič. Náš chlapík mu nechal niekoľko odkazov za stieračom so žiadosťou, aby prestal zaberať jeho miesto a dokonca ho párkrát zablokoval vlastným vozidlom. Keďže ale vždy skončil skôr ako druhý vodič, odišiel skôr domov a teda sa nikdy nedozvedel, kto to vlastne je.

Keď sa situácia nezmenila ani po desiatich dňoch, došla mužovi trpezlivosť a vymyslel unikátny plán, ako drzému vodičovi uštedriť príučku, na ktorú nezabudne. Informoval o ňom aj na Reddite a za svoj príspevok si vyslúžil obrovské ovácie. "Po desiatich dňoch, čo stál na mojom mieste, som už stratil nervy. A tak som zosnoval plán, ako s ním poriadne vybabrať," začína svoje rozprávanie neznámy Londýnčan.

Išlo o to, že jeho kolega práve odišiel na materskú dovolenku a jeho brat zase na dovolenku do Kanady. To znamenalo, že má ďalšie parkovacie miesto (od kolegu) a auto (od brata) k dobru. Svoje auto zaparkoval na kolegovom mieste a bratovo auto zas nechal stáť za autom, ktoré ilegálne parkovalo na jeho parkovacom mieste. Následne informoval parkovaciu spoločnosť o bratovej registrácii, aby zaistil, že jeho auto nebude odtiahnuté. Takisto im povedal o červenej Ford Fieste Zetec, ktorá každý deň stojí na jeho mieste.

Zafungovalo to. Keď v jeden pondelok ráno prišiel do práce, zbadal na parkovisku vytočeného upoteného muža, ako kričí na zamestnanca spoločnosti, ktorá prevádzkuje parkovisko. Ten mu totiž oznámil, že mu nemá ako pomôcť, pretože za ním stojace auto, ktoré ho blokuje, má povolenie tam parkovať, takže je jedno, že on sa teraz odtiaľ nemá ako dostať, keďže parkuje na parkovisku nelegálne.

V tomto momente sa už náš vodič dokázal len sťažka zdržať smiechu. Keď sa ho pracovník spýtal, či náhodou nepozná majiteľa bratovho auta, jednoducho povedal, že bohužiaľ nie. Pracovník teda udelil drzému vodičovi pokutu vo výške sto libier (113 eur). Keďže všetky autá zostali stáť na tom istom mieste, vodič nemal ako vyjsť von a každý deň preto dostal ďalšiu pokutu po dobu zhruba jedného mesiaca, čím sa celková pokuta vyšplhala na zhruba 2000 libier (2275 eur).

Náš vodič ho odblokoval až po tom, ako sa jeho brat vrátil z Kanady. Keď potom opäť v pondelok prišiel do práce, ilegálne parkujúce auto bolo preč. "Dnes je štvrtok a stále sa neobjavilo. Vodič sa teda očividne poučil," zakončil bizarný príbeh užívateľ s prezývkou Goalnado.