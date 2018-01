VIDEO Frajera načapala pri nevere, ten si vymyslel neskutočnú výhovorku: To by mu nezožral nikto!

Mladík bol pristihnutý nevere priamo v dome, kde bola aj jeho priateľka. Tá celú situáciu nakrútila na video, ktoré potom zverejnila na internete. Na začiatku neverník spoločne s cudzou ženou oblečenou len v spodnej bielizni tancuje. Vtom nahnevaná priateľka vojde do izby a dožaduje sa odpovede, o čo tu ide.

Neverník sa dokázal v chúlostivej situácii vynájsť a priateľke povedal, že je to len obyčajná sexuálna bábika. Aj na záberoch vidno, ako mladá žena predstiera, že je umelá. Nehybne pózuje pri schodoch, zatiaľ čo mladíkova priateľka kypí od zlosti.

Najkomickejšia pasáž nastáva v momente, keď chlapík ukáže svojej oficiálnej partnerke doklad o tom, že v sexshope bábiku skutočne kupoval. Aby toho nebolo málo, dodáva: "Mám doklad o kúpe. Ale je nefunkčná, neviem, prečo sa hýbe. Má aj reflexy."

To už slečna nevydrží a začne do "umelej Anče" strkať. Tá ju hraným robotickým hlasom poprosí o to, aby prestala. Až keď začne byť situácia neúnosná, "bábika" sa pohne a pridá sa do ostrej hádky. V každom prípade je kreativita mladého muža obdivuhodná.