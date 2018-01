Smrť ako z hororu: Mladíka (†32) počas vyšetrenia vcucla magnetická rezonancia

BOMBAJ - Indická nemocnica čelí obrovskému škandálu. Tridsaťdvaročný muž tam zomrel po tom, čo vstúpil do miestnosti, kde sa vyšetrovalo formou magnetickej rezonancie. Nedbanlivý lekár mu pred vstupom do miestnosti vložil do rúk kyslíkovú bombu. Následne ho ubezpečil, že môže bezpečne vstúpiť dovnútra. O desať minút neskôr bol mladík mŕtvy.

V sobotu 27. januára sa v miestnej nemocnici BYL Nair odohrala tragédia. Rajesh Maru do nej prišiel navštíviť svojho staršieho príbuzného, ktorého sprevádzal na vyšetrení magnetickou rezonanciou (MRI). Príslušný lekár a technik ho ubezpečili, že miestnosť je pripravená a zároveň ho požiadali, aby zo sebou vzal aj kyslíkovú bombu.

Rajesh Maru (†32)

Harish Solanki, príbuzný zosnulého Maru tvrdí, že lekárovi povedal, že kovové predmety do miestnosti MRI nepatria. „To je v poriadku, robíme to takto každý deň,“ odpovedal mu na jeho starosť lekár, ktorý ho zároveň ubezpečil, že je to viac než bezpečné, pretože stroj je vypnutý.

Ukázalo sa však, že stroj bol predsa len zapnutý a kovová bomba aktivovala magnetické pole v MRI. Maruho ruka, v ktorej držal kyslíkovú bombu, skončila spolu s kovovým valcom bomby uviaznutá v stroji. To zapríčinilo náhly únik kyslíka a pacienta prudkou silou vcuclo dovnútra stroja.

Rajeshovi ihneď bežali lekári na pomoc. Spolu so Solankim ho ťahali zo stroja von. Celé telo mal opuchnuté a ťažko krvácal. Okamžite bol prevezený na jednotku intenzívnej starostlivosti, no do desiatich minút svojim zraneniam podľahol. „Rajesh zomrel kvôli ich nedbanlivosti,“ povedal pre zahraničné médiá Solanki, ktorý podal trestné oznámenie na lekára aj technika.