Slovenský hrdina, ktorý sa navždy zapísal do dejín: Drsné slová historikov nepotešia

V roku 1707 sa nechal naverbovať do boja proti Habsburgom. V bitke pri Trenčíne však padol do zajatia a následne prešiel do cisárskeho vojska. V roku 1710 nastúpil Jánošík do služby v strážnom oddiele na Bytčianskom zámku. Tam sa spriatelil s uväzneným zbojníkom Tomášom Uhorčíkom, ktorému podľa všetkého pomohol utiecť. Neskrô sa pripojil k Uhorčíkovej zbojníckej družine a nakoniec sa sám postavil na jej čelo.

Jánošíkovo zbojníčenie trvalo len zhruba rok a pol. V októbri 1712 bol dolapený, ale vďaka úplatku sa mu prvýkrát podarilo utiecť. Po niekoľkých mesiacoch bol však zatknutý znovu, tentokrát už definitívne. Nasledoval súd, ktorý 17. marca 1713 vyniesol nad vtedy 25-ročným zbojníkom trest smrti nabodnutím na hák za ľavý bok.

Po svojej smrti sa Jánošík stal symbolom boja chudobného ľudu proti feudálom. Nič na tom nemení ani fakt, že podľa triezveho hodnotenia niektorých historikov bol Juraj skôr iba obyčajný zlodej a pašerák než hrdina a slovenský Robin Hood. O jeho živote bolo napísaných mnoho kníh a nakrútených niekoľko filmov.