Angličanov pobúril plán mesta: Zhrození sledujú, ako chce zničiť legendu opradenú tajomstvom

LONDÝN - Obyvateľov anglického okresu Kirklees a ochrancov prírody nahneval plán miestnych predstaviteľov na zrušenie pietneho miesta, kde podľa povesti odpočíva legendárny zbojník Robin Hood. Zalesnená oblasť, kde "hrob" leží, má byť zastavaná. Miestni ale argumentujú tým, že lokalita má veľký turistický potenciál, o ktorý by bolo škoda prísť.

Umierajúci ľudový hrdina, ktorého osoba býva stotožňovaná s jedným skutočným stredovekým šľachticom, podľa legendy tesne pred smrťou vystrelil svoj posledný šíp a požiadal, aby bol pochovaný presne tam, kam dopadne. Tak sa vraj aj stalo. Že je Robin Hood pochovaný na pozemkoch niekdajšieho cisterciánskeho ženského kláštora, ale profesionálni historici popierajú.

"Všetci miestni veria, že tu sa nachádza miesto, kde Robin Hood zomrel, a nikto to nikdy nespochybňoval," povedal britskému denníku The Daily Telegraph Robert Bamforth zo spolku na ochranu anglického vidieka. Byrokrati chcú obetovať turistický potenciál miesta, dodal.



By John P Coates, CC BY-SA 2.0, Link

Pozoruhodné podľa neho je, že oblasť neprešla v uplynulých stovkách rokov žiadnymi úpravami, a vyzerá presne ako pred stáročiami. "Keď japonským turistom poviete: 'Robin Hood zomrel tu a vystrelil svoj šíp tam, kde je teraz sklad', tak to nemá rovnaký náboj," tvrdí Bamforth s poukazom na plánovanú výstavbu priemyselných budov.

Podľa predsedu jedného miestneho občianskeho spolku Maxa Rathwella je plán výstavby "tragický a neskutočne hlúpy". "Ľudia sú nahnevaní, celá tá myšlienka je trafená," dodal Rathwell. Je podľa neho všeobecne známe, že oblasť je perfektne zachovalá, pretože presne zodpovedá opisu spisovateľky Charlotte Brontëovej v jej románe Shirley z roku 1849.

"Je to vzácny ostrovček v priemyselnej krajine a hrob Robina Hooda by mal byť jeho ústredným bodom," usudzuje Rathwell. Ak podľa neho plán, ktorý teraz prechádza verejným pripomienkovým konaním, dostane zelenú, potom "miesto lesa, lúk a polí s pšenicou a jačmeňom vznikne more monštruóznych stavieb."

Zakladateľka miestnej spoločnosti Robina Hooda Barbara Greenová tvrdí, že úrady neprejavili o osud zbojníkovho hrobu najmenší záujem.