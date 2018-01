Richard hral golf, keď zrazu s hrôzou prestal: FOTO drsného súboja medzi aligátorom a pytónom

Víťaz tohto súboja nie je známy

NAPLES - Obyvatelia a turisti na Floride sa stali svedkami boja na život a na smrť. Priamo na golfovom ihrisku si to rozdal aligátor s pytónom. Museli preto prerušiť hru a nechať prírode voľný priebeh. Zasiahnuť do deja by sa im totiž mohlo pekne vypomstiť.