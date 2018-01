TOTO je on! Mladík, ktorý vyhral v americkej lotérii 450 miliónov dolárov, jeho rada úspechu

Shane bude mať v máji 21 rokov a chce peniaze využiť na pomoc svojej rodine, na charitu a tiež na prípravu budúceho "finančného úspechu, aby za sebou mohol niečo zanechať".

Na facebooku napísal, že mal "tušenie", že by mohol vyhrať a tiež, že by sa nemala podceňovať sila pozitívneho myslenia. "Ak som sa niečomu za svoj krátky život na tejto zemi naučil, potom tomu, že tých, ktorí si zachovajú pozitívne myslenie a sú k sebe úprimní, čaká odmena. Teším sa na budúcnosť," povedal denníku Tampa Bay Times.

Ďakujem každému za milé slová. Som naozaj vďačný a potešený.

Missler, ktorý už opustil svoje zamestnanie, tiket zakúpil v Port Richey, kde žije, a zvolil možnosť rýchleho výberu náhodných čísel. Úspech mu zaistila kombinácia 28, 30, 39, 59, 70 a dodatkové číslo 10. Pre výhru si prišiel v piatok s veľkým úsmevom na tvári a v sprievode otca a právnika.

Gratulácie výherca obdržal aj z Talianska, Anglicka, či Tanzánie.

Shaneovi blahoželajú stovky ľudí aj prostredníctvom sociálnej siete. Podľa zverejnených statusov, je možné predpokladať, že sa mu ozývajú priatelia a starí zámi, no rovnako sa prihlásili aj členovia vzdialenej rodiny, či úplne neznámi ľudia. Pozdravy a gratulácie prichádzajú z celého sveta. Okrem blahoželaní tiež pribúdajú odporúčania, ako by mal s výhrou naložiť. Nechýbajú rady, že by si mal kúpiť dom s bazénom, či luxusné lamborghini. Od jednotlivcov sa objavujú aj žiadosti o finančnú pomoc.