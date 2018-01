Srdcervúci príbeh mladej mamičky (18): Emotívne VIDEO pre syna, ktorého dala na adopciu

Osemnásťročná Hannah Mongiová z amerického Utahu otehotnela so svojím priateľom Kadenom. Tínedžeri, ktorí nežili v najpriaznivejších podmienkach, vedeli, že dieťatku nedokážu poskytnúť dostatočnú starostlivosť. Hannah však odmietla interupciu a synovi namiesto toho našla adoptívnu rodinu.

Tehotnú Hannah okrem srdcervúceho rozhodnutia zasiahla aj ďalšia osudová rana. Jej priateľ Kaden zomrel počas spánku. „Úplne mi to rozbilo môj svet,“ povedala zahraničným médiám. Dievčina po tragickej smrti Kadena niekoľko týždňov nevyšla von z izby. Na nohy sa postavila len vďaka podpore svojich najbližších. Po pôrode mala mamička dva dni na to, aby sa s ním rozlúčila. „Keby som ťa neľúbila, nebola by som teraz tu a ty by si nemal takúto úžasnú rodinu,“ odkázala synovi počas dojemnej rozlúčky, ktorú nahrala na video.

Hannah sa s plačom lúči so svojim synčekom, ktorého objíma jeho adoptívna matka Emily

Taggart Cayden Marsh a jeho noví rodičia Emily a Brad sú Hannah nesmierne vďační. Biologická matka nahrala synovi video, ktoré si pustí ako dospelý, aby vedel, že bol vždy chcený a ľúbený, a to aj napriek tomu, že ho dala na adopciu.