Šéf sa opýtal čašníčky jednoduchú otázku: Kvôli týmto pár SLOVÁM ju vyhodil z práce

SYDNEY - Známa austrálska reštaurácia čelí obvineniu z rasizmu. Incident, ktorý sa odohral v kuchyni, prenikol až na verejnosť. Pracovníčka zariadenia bola do pol hodiny prepustená len kvôli jej názoru, že Taiwan nepatrí do Číny. Ľudia v Taiwane sa búria a s diskrimináciou sa potýkajú čoraz častejšie.

Internetom otriasla virálna správa, ktorá pobúrila tisíce ľudí. Winnie, žena ktorá pracovala v čínskej reštaurácii v Sydney, sa na sociálnej sieti sťažuje. Jej šéf sa jej otvorene opýtal, kam podľa nej patrí Taiwan. Dievčina médiám vysvetlila, že v čase, keď dostala otázku, bola reštaurácia preplnená. "V tom momente sme boli veľmi zaneprázdnení a šéf mi zavolal cez vysielačku. "Winnie Winnie, môžem ti dať jednu otázku? Patrí Taiwan k Číne?"," opisuje incident. "Určite nie," odpovedala svojmu šéfovi.

No to, čo prišlo o dvadsať minút neskôr, ju zarazilo. Šéf Winnie oznámil, nech ide domov a nech už sa zajtra do práce ani nevracia. Dotknutá žena sa na sociálnej sieti vyjadrila, že dosiaľ nerozumie, prečo sa to stalo. "Mám neutrálny postoj k vzťahu medzi Čínou a Taiwanom.". Zároveň sa zdôverila, že bola šokovaná a v tej chvíli sama nevedela, ako sa má zachovať.

"Taiwan je veľmi demokratický, musíme rešpektovať ľudí v tejto krajine," vyjadril svoj názor jeden z užívateľov, Yangson Tsai. Protichodný názor má zas ďalší užívateľ, ktorý sa zastal Winninho šéfa. "Ešte jedna pripomienka, Austrália patrí Číne," komentoval Winnin príspevok na Facebooku.

Od roku 1949 je Taiwan oficiálne známy ako Čínska republika. No od čínskych brehov je vzdialený 150 až 200 kilometrov. Čínska komunistická politika odmieta Taiwan uznať za nezávislý štát. Nepretržité spory spôsobujú diplomatické problémy a narušujú medziľudské vzťahy.