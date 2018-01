Nevesta si užívala svadobný tanec, keď jej začalo niečo stekať po nohách: Toto nečakali!

Dannie Mountfordová (19) a jej manžel Carl (18) sa chceli vziať ešte predtým, ako sa im narodí dcérka. To sa mladomanželom aj poradilo. Malá Jasmine mala na svet prísť až v januári. Svadba sa uskutočnila 18.decembra a hneď po tom, ako si Dannie a Carl povedali svoje „áno,“ bábätko už ďalej nečakalo.

Dannie a Carl s ich malou dcérkou Jasmine

„Pri tanci som cítila, ako mi niečo steká po nohe a nešlo to zastaviť. Bežala som k mojej matke a išli sme spolu na toaletu,“ povedala mladá mamička. „Zatiaľ čo sme tam boli, hostia nás chodili kontrolovať. Niekto mi potom zavolal taxík do nemocnice,“ hovorí Dannie. V ten moment si ešte neuvedomovala, čo sa práve deje. Bola v šoku, no po chvíli vedela, že bude rodiť. Jej šaty boli celé premočené.

Maličká Jasmine sa narodila predčasne ako zdravé dieťatko a rodičia sa tešia najkrásnejšiemu svadobnému daru. „V jednu sekundu som tancovala s manželom a nasledujúcu som už rodila. Bolo to obrovské prekvapenie a na náš svadobný deň nikdy nezabudneme,“ povedala mladá nevesta a čerstvá mamička.