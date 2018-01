Sociálne siete priniesli so sebou novú psychickú poruchu: Netrpíte ňou aj vy?

LONDÝN - Ste posadnutí vyhotovením selfie? Ak áno, potom môžete trpieť niečím ako selfitídou, čo je skutočná psychická porucha, ktorá človeka neustále núti zhotovovať svoje fotografie a vkladať ich na sociálne médiá. Uvádzajú to psychológovia, ktorých citoval britský denník The Sun.

Termín selfitída sa objavil už v roku 2014, aby opísal obsesívne robenie selfie, ale vedci ho doložili až teraz. Výskumníci z britskej Nottingham Trent University (NTU) a z indickej školy manažmentu TSM definovali šesť motivačných faktorov, pomocou ktorých zostavili stupnicu správania pri selfitíde. Tá má pomôcť posúdiť, ako ťažko je človek týmto stavom zasiahnutý.

K vytvoreniu stupnice od jednej do sto vedci využili prieskum, ktorý podnikli pri skupine dvesto ľudí v Indii. India bola zvolená preto, že má najvyšší počet užívateľov Facebooku a tiež najvyšší počet úmrtí pri snahe zaobstarať si selfie na nebezpečnom mieste v snahe pritiahnuť k sebe pozornosť.

"Pred niekoľkými rokmi sa v médiách objavovali články, ktoré tvrdili, že by Americký psychiatrický zväz mal selfitídu klasifikovať ako psychickú poruchu," hovorí doktor Mark Griffiths, profesor behaviorálnych závislostí z NTU. "Síce sa ukázalo, že tie správy nie sú pravdivé, ale to neznamená, že samotná selfitída neexistuje. My sme teraz potvrdili jej existenciu a vypracovali sme prvú behaviorálnu stupnicu selfitídy, aby sme tento stav dokázali posúdiť," dodal.

Tí, ktorí trpia selfitídou, sa podľa zistení vedcov zvyčajne snažia posilniť vlastnú sebadôveru. Usilujú o získanie pozornosti, chcú si zlepšiť náladu, vytvoriť spomienky, potvrdiť svoje miesto v určitej sociálnej skupine a byť spoločensky konkurencieschopní.