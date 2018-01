Taxikára na Nový rok vytočil zákazník do nepríčetna: Odviezol ho cez tri krajiny, šok na záver

Ilustračné foto

KODAŇ - Podnapitý muž nastúpil na Silvestra v dánskej metropole Kodaň do vozidla taxi a po polnoci na Nový rok z neho vystúpil o 600 kilometrov ďalej - pred svojím domom v Osle. Hoci prešiel tri škandinávske krajiny, platiť sa mu nechcelo a po príchode sa vytratil. Napísal to dnes spravodajský server The Local.