FOTO Vianočný stromček, pes a mačka rozhodne nejdú dokopy: Zúfalí majitelia robia zúfalé činy

BRATISLAVA - Čaro Vianoc dopĺňa krásna vianočná výzdoba. Svetielka, sviečky, ligotavé reťaze a masívne ozdoby, to všetko je ich neodmysliteľnou súčasťou. Svoje o tom vedia aj psíčkári či chovatelia mačiek. Nechajte sa nimi inšpirovať aj vy.

Naši štvornohí miláčikovia nás vedia neustále prekvapiť. Vianočný stromček berú zjavne inak, než ľudia. To čo my pokladáme za symbol Vianoc, oni berú ako útočisko. Komické skúsenosti týchto majiteľov psov a mačiek vás zaručene pobavia.

Táto žena to vyriešila ukážkovo. Svoj stromček uzavrela do "svietniku." Nemusí sa teda báť o neplechu, ktorú by jej mačka mohla vyvjesť. Toto je záruka pokojných Vianoc!

Inak na to išla táto domácnosť. Ešteže mačky nevedia chodiť po strope.

Tak tomuto sa hovorí záterasa. Vaša mačka uzná svoju prehru.

Čo sa stane ak svoj vianočný stromček necháte len tak v miestnosti? Pozrite sa na video, mačky sú schopné všetkého.

Ak si už neviete dať rady, prehodte cez stromček deku. Vašu mačku nebude mať čo dráždiť. Ale samozrejme, len cez stromček bez svetielok.

Majitelia tohto psa to vyriešili razantne. Psovi nepomohli ani jeho smutné očká, keď zistil, že nemá do čoho hrýzť.

Rovnako sklamaný ako jeho kamarát bol aj tento vlačiak. Kto vie, čo si myslí v duchu.