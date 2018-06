V Austrálii zomrela najstaršia známa samica orangutana sumatrianskeho: Dožila sa 62 rokov

Puan - prezývanú v zoo v Perthe aj "stará dáma" - utratili v pondelok kvôli zdravotným problémom spojeným s jej vysokým vekom, informovala agentúra DPA. Puan žila v perthskej zoo od roku 1968. V roku 2016 ju Guinnessova kniha rekordov oficiálne uznala za najstaršieho jedinca svojho druhu na svete. Tento kriticky ohrozený ľudoop sa pritom vo voľnej prírode dožíva 50 rokov len zriedka, uviedla zoologická záhrada.

Predpokladá sa, že Puan sa narodila v džungli na indonézskom ostrove Sumatra v roku 1956. Podľa zoo mala za svojho života 11 mláďat. Jej celkovo 54 potomkov žije v USA, Európe a iných častiach sveta. "Jej príbuzní tvoria takmer desať percent (súčasnej) svetovej populácie tohto druhu," uviedla Holly Thompsonová z oddelenia primátov v perthskej zoo. Niektorých Puaniných potomkov podľa zoo v Perthe vypustili na Sumatre späť do voľnej prírody.

Podľa Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) žije na svete už len asi 14.600 orangutanov sumatrianskych. Hlavná Puanina ošetrovateľka Martina Hartová napísala pre utorkové vydanie denníka The West Australian o svojej zverenkyni nekrológ. Uviedla v ňom, že "Puanino obočie síce postupne zošedivievalo, pohyby sa jej spomaľovali a myseľ začala blúdiť, ale ona sama zostala matrónou - pokojnou a dôstojnou dámou, ako bývala vždy".

