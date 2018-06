VIDEO Na podujatí v Amerike sa strieľalo: Hlásia jednu obeť a zranených

Podľa denníka The Trentonian streľba začala v nedeľu krátko pred 3:00 miestneho času (9:00 stredoeurópskeho letného času) na komunitnej akcii Art All Night, ktorá je prehliadkou umenia, hudby a jedla.

Zdroj: Twitter/ActualAlexZ

Predstaviteľ polície v Trentone Darren Zappley uviedol, že viacero ľudí utrpelo strelné zranenia, s ktorými ich previezli do nemocnice. Niektorí museli podstúpiť operáciu.

A shooter opened fire during a 24-hour arts festival in Trenton, New Jersey. Witnesses say several people have been injured. https://t.co/PYan7e1TwG pic.twitter.com/wW3r3IqUBJ