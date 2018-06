Ďalšia nehoda autobusu v Bolívii: Náraz do skaly si vyžiadal 17 obetí

V sobotu o tom informoval náčelník miestnej polície Vladimir Lazo s tým, že vozidlo narazilo do skaly. Príčinou nehody je pravdepodobne vysoká rýchlosť. Autobus smeroval z mesta Cochabamba do provinčného hlavného mesta Potosí a havaroval približne 40 kilometrov od druhého zmieneného. Podľa bolívijských úradov je to najhoršia dopravná nehoda v krajine v tomto roku.