Mama chcela po horúcom dni osviežiť synčeka: Najhoršie, čo mohla spraviť! Bolestné FOTO vnútri

Po horúcom dni vzala Dominique Woodgerová z Arizony do rúk záhradnú hadicu a chcela osviežiť svojho deväťmesačného synčeka. Vzala záhradnú hadicu a na dieťa vystrekla prúd vody. Po horúcom dni ale bola teplota vody v hadici veľmi vysoká. Chlapček utrpel popáleniny na 30-tich percentách telíčka. Fotografiu dieťatka zdieľali na twitteri hasiči z Las Vegas s varovaním.

Here in Las Vegas, a garden hose exposed to direct sunlight during summer can heat the water inside the hose (not flowing) to 130-140 degrees which can cause burns especially to children & animals. Let the water flow a few minutes to cool before spraying on people or animals. pic.twitter.com/FMkzEt27xl