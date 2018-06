FOTO Ďalšie opustené dieťatko v aute: Rodičia ho nechali osamote na parkovisku

Ďalší nezodpovední rodičia. Spiace niekoľkomesačné bábätko nechali na parkovisku v Michalovciach. Dieťatku nechali pootvorené okno na približne 8 centimetrov. Všimol si ho náhodný okoloidúci. Keď videl, že rodičia k nemu nechodia viac ako 15 minút, konal. "Polícia v danej veci doposiaľ neprijala žiadne oznámenie. Vzhľadom na zverejnené skutočnosti, okolnosti preverí a rozhodne o ďalšom postupe," informovala nás hovorkyňa košických policajtov Jana Mésarová.

V Michalovciach bolo včera približne 25 stupňov Celzia. Oznamovateľ a autor fotografií sa so svojou skúsenosťou podelil na sociálnej sieti.

Prípady uzavretých detí v rozhorúčených autách nenechávajú spoločnosť chladnými. Ľudia krútia hlavami nad nezodpovednosťou rodičov, ktorí vedome ponechajú svoje deti v autách počas horúcich dní, aj keď s pootvoreným oknom. "Ja to nechápem, rozum sa mi zastavuje. Ako môžu nechať svoje dieťa samo v aute?" pýta sa diskutujúca. "Nepoučia sa z chýb druhých, až na vlastných," dopĺňa ďalšia.

Uplynulý týždeň zomrela v rozhorúčenom aute na parkovisku pred trstenskou nemocnicou 2-ročná Sabinka. Cez víkend ratovali záchranné zložky 1,5-ročného Paľka, ktorého spozorovali okoloidúci uzamknutého v aute pred obchodným domom v Trenčíne.

Polícia vysvetľuje

Nechať dieťa v aute bez dozoru je nezodpovedné a rodičia by to robiť nemali. Na sociálnej sieti to pripomína Policajný zbor SR. "Neraz sa stalo, že takto zabudnuté dieťa malo zdravotné problémy, dokonca sme zaznamenali aj prípady smrti. Rodičia, ktorí nechajú svoje dieťa v aute bez dozoru, by si mali uvedomiť aj možné trestnoprávne následky," upozorňuje polícia. Podľa právnej kvalifikácie skutku, ktorú možno určiť až na základe konkrétnych skutočností a okolností prípadu, by však podľa polície mohlo ísť o trestný čin opustenie dieťaťa, kde hrozí trest na jeden až päť rokov väzenia a v prípade dieťaťa mladšieho ako šesť rokov trest tri až desať rokov.

Podľa polície je na starostlivom zvážení každého, kto zbadá dieťa zavreté v aute, ako bude v konkrétnom prípade postupovať. "Ak je to možné a aj situácia to dovoľuje, treba pohľadať majiteľa vozidla, napríklad v nákupnom centre vyhlásiť cez informačný stánok alebo cez SBS službu. Ak si nevie sám poradiť, odporúčame zavolať políciu, hasičov, prípadne linku 112, kde okamžite ponúknu radu a pomoc, ako postupovať," zdôrazňuje policajný zbor.

Na otázku, či rozbiť sklo auta, sa podľa polície nedá odpovedať jednoznačne. "Občan na jednej strane riskuje, že sa dopustí protiprávneho konania poškodením cudzieho majetku. Ak by však išlo o prípad krajnej núdze a konanie by spĺňalo všetky zákonné podmienky na takéto konanie, občan by mohol postupovať aj takto. Je na zvážení, či takéto konanie spĺňa podmienky protiprávnosti v prípade krajnej núdze," konštatuje polícia. Krajná núdza je podľa zákona definovaná ako "čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom". O krajnú núdzu nejde, ak bolo možné nebezpečenstvo priamo hroziace odvrátiť inak, alebo ak spôsobený následok je zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil.

Každý prípad je podľa polície potrebné posudzovať individuálne. "Rovnako aj v prípade, ak je zatvorené v aute zviera. V tomto prípade by mohlo ísť o priestupok v oblasti veterinárnej starostlivosti, ktorý by riešila príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa, avšak polícia je oprávnená zistiť priestupcu," dodáva Policajný zbor SR.