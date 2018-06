USA a KĽDR sú už priatelia: Severokórejské médiá nazvali Trumpa najvyšší vodcom

Doteraz šéfa Bieleho domu označovali médiá v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) tými najrôznejšími nadávkami a hanlivými výrazmi. Vo výnimočných prípadoch, keď ho chceli vykresliť v neutrálnom svetle, volali ho proste len "Trump", bez akýchkoľvek prívlastkov či titulov. Po summite sa situácia úplne zmenila a severokórejskí moderátori začali oslavným tónom hovoriť o "prezidentovi Spojených štátov amerických" alebo dokonca o "najvyššom vodcovi" svojej krajiny, čo je jeden z termínov, ktorý sa v KĽDR používa v súvislosti s vodcom Kim Čong-unom.

Agentúra Associated Press (AP) píše, že k Severokórejčanom sa dostalo spravodajstvo zo summitu až vo štvrtok, teda dva dni po samotnom summite a deň po tom, čo sa z neho Kim vrátil do vlasti. To podľa AP dokumentuje, ako starostlivo si severokórejská propagandistická mašinéria dáva záležať na tom, ako túto udalosť obyvateľom krajiny predstaví.

Hlavným hrdinom 42-minútového spravodajského príspevku zo summitu bol samozrejme Kim, Trump sa v ňom prvýkrát zjavil až v dvadsiatej minúte. Spôsob, akým o ňom a o Spojených štátoch severokórejská televízia informovala, sa však s doterajším negatívnym spravodajstvom o USA nedal vôbec porovnávať.

V príspevku zároveň nechýbali ani zábery, ktoré Trumpa ukazovali v nie práve najreprezentatívnejšej polohe, ako napríklad scénka, keď Trump podával ruku predstaviteľovi severokórejskej armády, no ten mu namiesto podania ruky zasalutoval.