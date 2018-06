Bývalý šéf FBI porušil pravidlá, nebol však politicky zaujatý

WAHINGTON - Konanie bývalého riaditeľa amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesa Comeyho pred prezidentskými voľbami v roku 2016 predstavovalo porušenie noriem ministerstva spravodlivosti USA, nebolo však politicky motivované. Uvádza sa to v správe Úradu generálneho inšpektora (OIG) amerického rezortu spravodlivosti, ktorú zverejnili vo štvrtok, informuje agentúra DPA.

Správa predstavuje prvý nestranícky pohľad na udalosti predchádzajúce prezidentským voľbám, po ktorých sa Donald Trump dostal do Bieleho domu - vrátane Comeyho vyhlásenia, že federálni vyšetrovatelia začínajú opäť otvárať vyšetrovanie e-mailov Hillary Clintonovej. Niektorí demokrati sa domnievajú, že tento krok stál Clintonovú víťazstvo vo voľbách. A to napriek tomu, že Comey o niekoľko dní na to oznámil, že na používaní jej súkromného e-mailového servera v čase, keď pôsobila ako ministerka zahraničných vecí USA, nebolo nič trestné.

Zdroj: SITA/AP Photo/J. Scott Applewhite

Porušenie "noriem" sa podľa správy týka aj praxe rezortu spravodlivosti nekomentovať prebiehajúce trestné vyšetrovanie a vyhýbať sa krokom, ktoré by mohli mať dosah na nadchádzajúce voľby. V správe sa uvádza, že Comey bol "nedisciplinovaný", keď v júli 2016 neinformoval svojho nadriadeného o svojom rozhodnutí verejne vyhlásiť, že neodporúča voči Clintonovej vzniesť obvinenia. Úrad generálneho inšpektora však nenašiel nijaké dôkazy o tom, že závery Comeyho a ďalších prokurátorov by boli ovplyvnené zaujatosťou, píše DPA.

Zdroj: SITA/AP Photo/J. Scott Applewhite

Najkritickejšia časť správy hovorí o zisteniach, že niekoľko zamestnancov FBI, ktorí hrali významnú úlohu vo vyšetrovaní, posielalo politické odkazy, čím spochybnili svoju objektivitu. Správa odhalila predtým nezverejnenú komunikáciu prostredníctvom textových správ medzi bývalými predstaviteľmi FBI Petrom Strzokom a Lisou Pageovou, v ktorých Strzok uviedol, že "zabránime" Trumpovi stať sa prezidentom. Úrad generálneho inšpektora predtým objavil textové správy podporujúce Clintonovú, ktoré si vymieňali spomínaní bývalí zamestnanci FBI.

Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová uviedla, že Trump bol o správe generálneho inšpektora FBI informovaný a táto správa "opätovne potvrdila podozrenia prezidenta v súvislosti s Comeyho správaním a politickou zaujatosťou členov FBI". Pôvodné vyšetrovanie Clintonovej e-mailov sa začalo v roku 2015 po tom, čo vyšlo najavo, že v čase svojho pôsobenia na poste šéfky diplomacie USA používala súkromný e-mailový server. Išlo o porušenie pravidiel ministerstva zahraničných vecí. Comey v júli 2016 prišiel k záveru, že hoci bolo používanie servera v prípade Clintonovej znakom nesprávneho úsudku, nedopustila sa zločinu a nebude obvinená.

Toto bolo spomínané ako jeden z dôvodov, prečo Trump odvolal v máji 2017 Comeyho z funkcie. Odvolanie viedlo k vymenovaniu špeciálneho prokurátora Roberta Muellera, ktorý dostal za úlohu vyšetriť, či Trump maril spravodlivosť vo vyšetrovaní zasahovania Ruska do amerických volieb.

Exriaditeľ FBI Comey akceptuje správu inšpekcie; FBI z nej vyvodí dôsledky

Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) akceptuje zistenia generálnej inšpekcie amerického ministerstva spravodlivosti, ktoré dospelo k záveru, že bývalý šéf FBI James Comey sa pri objasňovaní škandálu okolo úradnej pošty niekdajšej ministerky zahraničných vecí Hillary Clintonovej "jasne a dramaticky" odchýlil od pravidiel úradu, ale nechcel zámerne ovplyvniť prezidentské voľby v roku 2016.

Na tlačovej konferencii vo Washingtone to uviedol riaditeľ FBI Christopher Wray. Podľa agentúry Reuters Wray dodal, že v rámci FBI sa uskutoční disciplinárne vyšetrovanie. "Musíme byť zodpovední za rozhodnutia, ktoré robíme, a za prácu, ktorú vykonávame," povedal Wray. Spresnil, že na základe výsledkov disciplinárneho konania sa "nepochybne" niektorí ľudia budú zodpovedať za svoje skutky. Wray tiež uviedol, že v rámci FBI zabezpečia, "aby si každý zamestnanec FBI odniesol zo správy generálnej inšpekcie ponaučenie".

V správe generálnej inšpekcie sa uvádza, že sa nenašli nijaké dôkazy o politickej predpojatosti vyšetrovania súvisiaceho s Hillary Clintonovou. Uvádza sa v nej však, že exriaditeľ FBI James Comey konal v rozpore so zaužívanými procedúrami. Okrem toho niektorí jeho podriadení, ktorí mali na starosti vyšetrovanie Clintonovej, dali najavo pripravenosť podniknúť oficiálne kroky, aby zabránili Donaldovi Trumpovi stať sa prezidentom USA. Clintonová sa pred prezidentskými voľbami dostala do problémov preto, že ako šéfka diplomacie v rokoch 2009-12 používala na elektronickú poštu súkromný server. Trump tento fakt počas predvolebnej kampane opakovane využíval na útoky voči svojej demokratickej protikandidátke Clintonovej a vyhlasoval, že by mala skončiť vo väzení.

Vyšetrovatelia FBI však Clintonovú ešte v roku 2016 zbavili podozrení zo spáchania trestného činu, ale vytkli jej, že konala neopatrne. Niekoľko dní pred voľbami však Comey kauzu opäť otvoril a začal znova vyšetrovať. Demokrati tento jeho krok ostro kritizovali a mnohí z nich Comeyho obviňujú, že práve kvôli jeho konaniu Clintonová prehrala prezidentské voľby. Inšpekcia ministerstva spravodlivosti však vo svojej správe konštatuje, že Comeyho rozhodnutie nebolo dôsledkom jeho politickej zaujatosti. Došlo však k odchýleniu sa od úradných noriem ministerstva spravodlivosti a FBI, čím v očiach americkej verejnosti negatívne ovplyvnil povesť oboch inštitúcií ako nástrojov spravodlivosti, konštatuje sa v správe.

Ministerský dokument prináša nové dôkazy o tom, že agenti FBI si písali e-maily kritické voči Trumpovi, ktoré sa dostávali aj do médií. Spomínajú sa mená právničky Lisy Pageovej a vyšetrovateľa FBI Petra Strzoka, ktorí podľa generálneho inšpektora Michaela Horowitza preukázali vôľu oficiálne konať, aby ovplyvnili Trumpove šance stať sa prezidentom. Táto dvojica - ktorú spájal aj milenecký vzťah - pracovala aj pre špeciálneho prokurátora Roberta Muellera, povereného vyšetrovaním prepojenia niektorých Trumpových blízkych spolupracovníkov na Rusko.

Samotný Comey je v 500-stranovej správe kritizovaný za to, že nerešpektoval subordináciu, keď neinformoval vtedajšiu ministerku spravodlivosti Lorettu Lynchovú. Za vážnu chybu považuje inšpekcia aj znovuotvorenie kauzy Clintonová len desať dní pred prezidentskými voľbami. V správe sa tiež konštatuje, že "iróniou osudu" aj samotný Comey využil svoj súkromný e-mail, aby komunikoval o služobných záležitostiach FBI. James Comey na svojom konte na sociálnej sieti Twitter, ako aj v článku pre štvrtkové vydanie denníka New York Times bránil svoje rozhodnutia v kauze, pričom upozornil, že ich prijímal "za mimoriadnych okolností" a v mene transparentnosti.

"Závery (správy) sú prijateľné, aj keď s niektorými nesúhlasím," komentoval Comey. Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová uviedla, že Trump bol o správe informovaný a správa "opätovne potvrdila podozrenia prezidenta v súvislosti s Comeyho správaním a politickou zaujatosťou medzi členmi FBI". Trump, ktorý vlani Comeyho odvolal z funkcie, tvrdí, že vyšetrovanie kauzy Clintonová viedol bývalý šéf FBI zaujato a chybne, keďže prípad nedostal až pred súd. Demokrati zase Comeymu vyčítajú znovuotvorenie kauzy tesne pred voľbami, keď už dávnejšie predtým bol konštatoval, že Clintonovú nie je možné trestne stíhať.