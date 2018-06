Médiá a USA kritizujú Trumpa: Salutovanie generálovi nebolo vhodné

WASHINGTON - Niektoré americké médiá aj politici skritizovali prezidenta Donalda Trumpa za to, že na summite v Singapure zasalutoval severokórejskému generálovi.

Biely dom toto rozhodnutie prezidenta obhajoval. Prezidentova hovorkyňa Sarah Huckabeeová Sandersová vo štvrtok uviedla, že "je bežnou slušnosťou zasalutovať, keď vám zasalutuje vojenský hodnostár inej vlády".

Severokórejské médiá zverejnili video, na ktorom Trump chcel podať ruku predstaviteľovi severokórejskej armády, no ten mu namiesto toho zasalutoval. Trump gesto opätoval a následne si obaja predsa len podali ruky. Rozpačitý moment vzbudil rozruch, keďže obe krajiny sú technicky stále vo vojne, a to aj napriek utorkovému stretnutiu Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.