Obrovské ekoplány v Holandsku: Chcú dostať 200 tisíc ľudí z áut na bicykle

Ilustračné foto, Zdroj: thinkstock.com

AMSTERDAM - Holandské ministerstvo pre infraštruktúru vyvinie veľké úsilie na to, aby čo najviac cestujúcich z osobných áut dostalo na bicykle. V priebehu troch rokov, čiže do konca súčasnej vlády, by tento návrh mal osloviť okolo 200.000 Holanďanov, uviedol v utorok spravodajský server DutchNews.nl.